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Сегодня, 21:30

Терапевт Тимощенко назвала причины запаха ацетона изо рта

Алина Савинова
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Терапевт, гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко заявила, что запах ацетона изо рта может быть вызван сахарным диабетом.

«Одной из наиболее распространенных причин запаха ацетона из рта является сахарный диабет. Наличие запаха ацетона изо рта может быть первым признаком сахарного диабета, а также декомпенсации уже существующего заболевания. Данное состояние требует обязательной консультации эндокринолога», — приводит «Life.ru» слова Тимощенко.

Также причинами такого запаха, по словам медика, являются нарушение питания, связанное с преобладанием в рационе пищи с высоким содержанием жиров и белков, длительное голодание, заболевания почек и инфекции мочевыводящих путей, ряд заболеваний печени.

Источник: https://life.ru/p/1575819
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