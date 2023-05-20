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20 мая, 16:35

Токсиколог Кутушов рассказал, как уберечь себя от укуса змей

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Михаил Кутушов
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
Змея на ветке.
Фото Freepik/kuritafsheen77
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Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал «СЭ», как уберечь себя от укуса змеи и что делать, если это уже произошло. «Яд некоторых змей смертельно опасен уже в первые минуты. Например, палестинская гадюка Венера имеет два вида яда: один действует на кровь, другой — парализует. Когда я работал в Израиле, к нам поступил пациент с укусом этой гадюки. Сначала его еле откачали, а потом он почти месяц был в реанимации», — поделился пугающими воспоминаниями врач.

Несмотря на то, что мы живем в средней полосе России, опасность получить укус тоже есть. «Смотрите внимательно на траву, которая под ногами — чаще всего именно в ней можно наткнуться на гадюку. Они появляются с теплом, становясь активными и более ядовитыми в жаркое время года», — предупредил Михаил Кутушов.

Симптомами укуса змеи, прежде всего гадюки, будут кровоточащие следы зубов в виде «рамок», головокружение, тошнота, слабость и бледность. «В течение первых 15-20 минут важно высосать яд, пока он не подействовал. Если во рту нет ранок, на губах нет трещин, то просто зубами зажимаете то место, где змея укусила и высасываете яд, быстро сплевываете, высасываете и снова быстро сплевываете», — пояснил токсиколог, как правильно удалить яд. После рану нужно протереть спиртом или антисептиком, наложить повязку и обездвижить часть тела, на которой укус. Можно приложить холод и обязательно обратиться в больницу. «Обычно укус гадюки не смертелен, но бывает очень опасен, особенно для детей. Поэтому смотрите под ноги, в лесу надевайте длинную одежду и резиновые сапоги», — подытожил Михаил Кутушов.

Ранее мы рассказывали, что делать, если укусил клещ.

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