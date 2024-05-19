Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Токсиколог ответил, опасен ли кашель после еды
Здоровье

Сегодня, 12:30

1 мин.

Токсиколог ответил, опасен ли кашель после еды

Мария Маковей
Автор
Девушка кашляет
Фото brizmaker/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов считает, что если кашель после еды длится больше двух недель, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

По его словам, игнорирование проблемы может не только к усугубить ситуациюи, но и вызвать осложнения.

«Например, нелеченая астма может привести к приступам удушья, а ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — прим. «СЭ») — к эзофагиту (воспалению слизистой пищевода), язвам пищевода и даже раку», — подчеркнул эксперт в беседе с «СЭ».

Доктор также отметил, что рефлюксная болезнь способна привести к астме или аспирационной пневмонии, а осложнениями ГЭРБ со стороны пищеварения могут стать рубцовое сужение пищевода и даже предраковое состояние — синдром Барретта.

Ананас и&nbsp;папайя. Эксперт назвала 5 продуктов, которые улучшают пищеварение

Медицина
0
Новости холдинга
В Москве скончался посол Гондураса Эльвир Сальгадо
Бубнов рассказал, кто и как проклял «Динамо», агент Тюкавина раскрыл его травму, шансы «Зенита» на титул оценили как самые низкие. Что произошло после побед «Динамо» и «Краснодара»
WP предупредила о последствиях для Зеленского после истечения его полномочий
В Кемерово задержали восьмерых участников конфликта со стрельбой на парковке
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Придумай мем