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Сегодня, 14:00

Травматолог Лысиков рассказал, как оказать первую помощь упавшему ребенку

Алина Савинова
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Травматолог-ортопед Владислав Лысиков призвал летом провести с детьми беседы о технике безопасности. Об этом информирует «Life.ru».

По словам врача, летний сезон является одним из травмоопасных для детей, так как они часто остаются без присмотра взрослых. В первую очередь Лысиков рекомендует провести с юным поколением беседу о технике безопасности. Также он посоветовал установить на окнах защитные сетки и использовать замки для фиксации во избежание травм.

Травматолог рассказал, как оказать первую помощь, если травма все же случилась:

1. В случае травмы конечности нужно наложить шину, которую можно сделать из подручных средств — картона, пластика, любой подходящей поверхности. Зафиксировать можно шарфом и ремнем.

2. Если ребенок упал на спину, его нужно оставить на плотной поверхности и ни в коем случае не передвигать.

3. Если подросток получил травму шейного отдела позвоночника, следует зафиксировать шею в неподвижном состоянии, сделать воротник из плотного материала, обмотав тканью, а затем вызвать скорую.

4. Если ребенок поранился, нужно закрыть участки поврежденной кожи тканью и салфетками. Так в рану не попадут инородные тела.

5. Если подвижность суставов ограниченна, то лучше наложить шину, чтобы обездвижить их, и как можно скорее вызвать скорую помощь.

Источник: https://life.ru/p/1588773
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