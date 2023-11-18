Тренер по балету рассказала, как контролировать осанку в течение дня

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В беседе с «СЭ» тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина рассказала, что для красивой осанки нужна регулярная разминка в течение дня. По ее словам, именно вытяжение и развитие мышц спины делают нашу осанку красивее и элегантнее.
«Если вы долго находитесь в статичном положении (например, сидите за компьютером или читаете книгу в кровати), раз в час уделите несколько минут небольшой зарядке», — советует эксперт.
Это могут быть вращения шеи и наклоны туловища в сторону, говорит тренер.
«Чем чаще вы будете делать разминку в течение дня, тем более здоровой будет ваша спина», — подытожила специалист.
Ранее врач спортивной медицины посоветовал не делать эти ошибки, если вы хотите здоровую спину.