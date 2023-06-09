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Сегодня, 19:30

Тренер по йоге рассказала, какие упражнения полезны пожилым

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Зрелые женщины занимаются йогой.
Фото Freepik/freepik
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Сертифицированный тренер по йоге Катя Гуру рассказала «СЭ», какие упражнения полезны пожилым.

«Активность полезна в любом возрасте, в пожилом, когда все функции организма замедляются, — особенно. В этот период хорошо помогут регулярные занятия йогой. Они обеспечат бодрость и энергичность, снизят уровень стресса, уменьшат болевые ощущения, связанные с такими заболеваниями, как артрит и остеопороз, улучшат гибкость и баланс, нормализуют пищеварение, укрепят мышцы, в том числе сердечную, а также сосуды», — пояснила специалист. Как она отметила, йога включает не только упражнения, но и дыхательные техники, которые также благотворно влияют на организм.

По словам Кати Гуру, йога может быть адаптирована индивидуально под любой возраст и физическое состояние. Поэтому для пожилых — это абсолютно безопасное и эффективное средство поддержания здоровья и качества жизни. «

Йога работает не через перенапряжение или насилие, а через сонастройку с телом. Если мы ощущаем дискомфорт в тех или иных упражнениях, то туда мы не идем. Плюс преподаватель всегда объясняет несколько вариантов выполнения, чтобы можно было подобрать адекватную нагрузку. Из наиболее подходящих практик, которые может выполнить практически любой пожилой человек, поза кошки (для гибкости позвоночника и молодости тела), полулотос (укрепляет мышцы живота и растягивает бедра), шавасана (на расслабление)", — резюмировала тренер.

Ранее мы рассказывали, как начать заниматься йогой дома с нуля.

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