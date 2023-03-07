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Сегодня, 20:15

Трихолог объяснила, действительно ли вредно наращивать волосы

Ольга Стрельникова
Девушка в салоне красоты.
Фото Freepik/diana-grytsku
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Трихолог-эстетист, технолог-тридментолог, основатель школы реконструкции волос Анна Боровкова рассказала «СЭ» о том, действительно ли наращивание волос может быть опасно для их здоровья и красоты. «Волос человека чем-то напоминает дерево, где волосяной стержень — это ствол, а волосяной фолликул — корни. «Живой» частью считается только корень, а стержень — не «живой», и это та часть, с которой проходят все манипуляции», — пояснила специалист. Именно стержень волоса регулярно подвергается расчесыванию, восстанавливающим процедурам, окрашиванию и наращиванию.

Основная цель наращивания волос — увеличение объема или длины за счет прикрепления донорской пряди к собственным волосам. Носить их можно от двух с половиной до четырех месяцев, в зависимости от скорости роста волос и качества работы мастера. По словам Анны Боровковой, это максимально комфортно и безопасно. «Стереотип о вреде наращенных волос пошел от того, что многие девушки попадали в руки к некомпетентным мастерам, которые не соблюдали регламент процедуры и использовали дешевые, некачественные материалы. Либо присутствовал неправильный домашний уход со стороны самого клиента», — рассказала трихолог-эстетист.

Чтобы обезопасить себя от неприятных последствий, среди которых ухудшение качества волос, облысение, зуд и повреждения кожи, Анна Боровкова порекомендовала тщательно выбирать мастера, не экономить на качестве материалов и обязательно соблюдать все рекомендации по уходу.

Ранее мы рассказывали о том, почему могут выпадать волосы, и как от этого избавиться.

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Польза и вред
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