Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Трихолог объяснила, как замедлить поседение волос
Здоровье

Сегодня, 14:30

1 мин.

Трихолог объяснила, как замедлить поседение волос

Мария Задорожная
Автор
Девушка сушит волосы феном
Фото cmogopor, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Врач-трихолог Анастасия Курская рассказала «СЭ», как замедлить поседение волос. По ее словам, замедлить появление седых волос могут такие процедуры, как массаж кожи головы и втирание средств, улучшающих кровообращение. Это могут быть экстракт красного перца или никотиновая кислота. Также может помочь мезотерапия и плазмотерапия кожи головы.

«Не занимайтесь самолечением — перед применением любых средств проконсультируйтесь с врачом», — добавила эксперт.

Кроме того, трихолог не рекомендует выдергивать седые волосы. Она отмечает, что подобные действия ускоряют процесс старения, так как при выдергивании укорачивается фаза активного роста волос и их жизненный цикл.

«Поскольку меланин волосам уже не вернешь, следующий волос будет однозначно расти седым и с меньшим жизненным циклом», — заключила специалист.

Признаки беременности на&nbsp;ранних сроках: как узнать. Признаки беременности на раннем сроке. Рассказывает врач
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
Сборная России проведет открытую тренировку в Москве
Малкин первым из россиян вышел на отметку в 800 передач в НХЛ
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
К команде Карпина в самый неожиданный момент нагрянул допинг-контроль
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Врач рассказал, можно ли заразиться вирусом Марбург через импортные фрукты и овощи

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ