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Трихолог объяснила, почему секутся кончики волос
Здоровье

Сегодня, 19:10

1 мин.

Трихолог объяснила, почему секутся кончики волос

Мария Задорожная
Автор
Девушка ухаживает за волосами
Фото urbazon, iStock
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Врач-трихолог, косметолог Анастасия Курская в беседе с «СЭ» рассказала о важных факторах, влияющих на здоровье волос. Одной из основных причин появления секущихся кончиков эксперт считает недостаток влаги, который приводит к сухости и ломкости. Также негативно влияет на качество волос частая укладка. Так использование фена, утюжка или плойки на высоких температурах способствует потере влаги, что делает волосы менее эластичными и более уязвимыми.

«Химические обработки, такие как окрашивание или завивка, также могут серьезно повредить структуру волос, особенно если в них используются агрессивные химикаты», — отметила доктор.

Кроме того, причиной появления секущихся концов могут стать ошибки в уходе, например, выбор шампуней и кондиционеров с жестким составом.

«Очень важно регулярно применять маски и правильно расчесывать волосы, чтобы избежать механических повреждений», — подчеркнула трихолог.

Врач также порекомендовала не забывать о влиянии экологических факторов — неблагоприятные погодные условия, такие как солнечные лучи, ветер и холод, могут негативно сказаться на состоянии локонов. А неправильное питание, особенно недостаток витаминов и минералов, тоже играет свою роль.

«Витамины группы B, витамин E, а также цинк, железо и селен особенно важны для здоровья волос», — сказала Курская.

Помимо прочего, хронический стресс и некоторые заболевания, например, гормональные нарушения, могут существенно повлиять на состояние волос.

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