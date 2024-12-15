Трихолог объяснила, почему секутся кончики волос

Врач-трихолог, косметолог Анастасия Курская в беседе с «СЭ» рассказала о важных факторах, влияющих на здоровье волос. Одной из основных причин появления секущихся кончиков эксперт считает недостаток влаги, который приводит к сухости и ломкости. Также негативно влияет на качество волос частая укладка. Так использование фена, утюжка или плойки на высоких температурах способствует потере влаги, что делает волосы менее эластичными и более уязвимыми.

«Химические обработки, такие как окрашивание или завивка, также могут серьезно повредить структуру волос, особенно если в них используются агрессивные химикаты», — отметила доктор.

Кроме того, причиной появления секущихся концов могут стать ошибки в уходе, например, выбор шампуней и кондиционеров с жестким составом.

«Очень важно регулярно применять маски и правильно расчесывать волосы, чтобы избежать механических повреждений», — подчеркнула трихолог.

Врач также порекомендовала не забывать о влиянии экологических факторов — неблагоприятные погодные условия, такие как солнечные лучи, ветер и холод, могут негативно сказаться на состоянии локонов. А неправильное питание, особенно недостаток витаминов и минералов, тоже играет свою роль.

«Витамины группы B, витамин E, а также цинк, железо и селен особенно важны для здоровья волос», — сказала Курская.

Помимо прочего, хронический стресс и некоторые заболевания, например, гормональные нарушения, могут существенно повлиять на состояние волос.