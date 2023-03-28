Трихолог Жовтан рассказала, как сохранить красивые волосы после 30 лет

Сегодня, 18:30
Трихолог Наталия Жовтан рассказала, как можно замедлить процесс старения волос после 30 лет.
«Мытье волос должно быть по мере загрязнения. Средство выбираем по типу волос, не пренебрегая использованием кондиционеров. Маски и бальзамы на голову наносить 1-2 раза в неделю, избегая ее кожи. Они предназначены исключительно для стержней. В составе предпочтительны мягкие ПАВы, протеины, масла, экстракты растений. Для ухода необходимо иметь шампунь для частого использования и еще один для глубокого очищения, для использования 2-3 раза в месяц», — приводит «Life.ru» слова Жовтан.
Также она посоветовала исключить такие процедуры, как кератин или ботокс для волос. Использовать фен и применять термическое воздействие, по словам специалиста, можно только при нанесении средств с термозащитой.
«В домашних условиях можно использовать различные девайсы для кожи головы, которые приводят к стимуляции кровообращения, улучшению питания и нормализации работы волосяного фолликула», — добавила трихолог.