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Сегодня, 11:30

Участник группы «Каста» Хамиль перенес остановку сердца во время пробежки

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Участник группы «Каста» рэпер Хамиль
Фото Соцсети
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Участник группы «Каста» рэпер Хамиль, он же Андрей Пасечный, 11 июля выложил пост в личном аккаунте в Instagram (*компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации), в котором сообщил, что 20 июня перенес остановку сердца. Случилось это в Португалии во время пробежки музыканта. Экстренную помощь ему успел оказать пляжный спасатель. Уже в одном из госпиталей рэп-исполнителю провели срочное аортокоронарное шунтирование. «Как сказали врачи, таких случаев один на миллион. В данный момент я нахожусь в процессе реабилитации после комы и произошедшего», — написал Хамиль и пообещал вернуться к концертной деятельности после курса реабилитации.

Кандидат медицинских наук, заведующая поликлиническим отделением «ГУТА Клиник», врач-кардиолог, терапевт Елена Горбачева рассказала СЭ, что избежать подобных ситуаций можно, если регулярно проходить обследования: раз в год делать электрокардиограмму (ЭКГ), в подростковом возрасте обязательно УЗИ сердца (хотя бы однократно до 18 лет), чтобы убедиться, что нет врожденных пороков сердца, которые внешне могут никак не проявляться. «Если человек взрослый, порока сердца у него нет, то в любом случае требуется контроль переносимости физической нагрузки. Это определяется проведением специального тредмил-теста, нагрузочных тестов на велотренажере, когда пациента просят выполнить определенную физическую нагрузку. При этом состояние организма фиксируется на ЭКГ и доктор может определить, какие нагрузки человеку можно, чтобы его здоровью ничто не угрожало», — пояснила кардиолог.

Как отметила Елена Горбачева, внезапные сердечные смерти у взрослых людей — это, как правило, следствие особенностей строения или заболеваний сердца, которые не были выявлены в детстве. «Могут таким образом проявляться врожденные пороки сердца или необычное строение коронарных сосудов. И есть отдельный раздел в кардиологии, который называется «Острая сердечная недостаточность, или внезапная коронарная смерть», возникающая без очевидных причин, которые не всегда можно выявить», — рассказала врач. Она порекомендовала даже при небольших недомоганиях, возникновении боли за грудиной, странной слабости, головокружениях, при перебоях в работе сердца провести суточное мониторирование ЭКГ. При таком исследовании кардиологи могут обнаружить скрытые болезни, внезапные нарушения сердечного ритма, о которых пациент иногда и не подозревает. «Любое головокружение, любое недомогание могут быть следствием нарушения сердечного ритма. У спортсменов это может происходить на фоне нагрузок, у людей творческих — когда они сильно нервничают. Очень наглядным примером служит история Хамиля, который чуть не погиб во время пробежки», — подытожила Елена Горбачева.

Ранее, 20 июля 2021 года, мы рассказывали, как спорт влияет на сердце.

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Медицина
Советы и рекомендации
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