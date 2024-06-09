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Ученые доказали, что пигмент для тату может провоцировать рак
Здоровье

Сегодня, 14:00

1 мин.

Ученые доказали, что пигмент для тату может провоцировать рак

Ксения Богданова
Тату
Фото istockphoto.com/Liudmila Chernetska
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Группа ученых из Лундского университета сравнила заболеваемость разными типами лимфомы у людей в возрасте от 20 до 60 лет с татуировками и без. Исследование показало, что наличие татуировки может влиять на развитие онкологических заболеваний. Результаты исследования опубликованы в научном журнале eClinicalMedicine.

В основе исследования лежали анамнезы пациентов из Шведского национального регистра рака. В выборку попали обладатели не только тату, но и татуажа: перманентного и полуперманентного макияжа и микроблейдинга (особая «прорисовка» бровей). Также во внимание были приняты такие факторы как курение, употребление алкоголя, профессиональные риски, связанные с воздействием канцерогенов.

Исследование показало, что у людей с перманентными рисунками на теле и на лице риск лимфомы на 21% выше. При этом размер татуировки существенно не влияет на вероятность развития рака. Цвет пигмента тоже не изменил риски развития лимфомы.

Причина может крыться в составе красок для татуировок. Цветные пигменты могут содержать, так называемые первичные ароматические амины (ПАА), а черные чернила часто содержат полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые могут проникать в лимфоузлы и провоцировать рак. Также в пигментах всех цветов встречаются металлы: мышьяк, хром, кобальт, свинец и никель.

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