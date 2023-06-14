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Сегодня, 18:50

Ученые из России создали средство от похмелья и опьянения

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Девушка с похмельем.
Фото Freepik/karlyukav
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Специалисты Московского физико-технического университета (МФТИ) создали биологически активную добавку, снимающую симптомы опьянения и похмелья и позволяющую сохранить трезвость мышления, координацию и внимание. В его основе природные аминокислоты и сахара, участвующие в естественных обменных процессах организма. Об этом сообщили на сайте издания «Известия».

Как пояснили ученые, от зависимости и других негативных симптомов алкоголизма это средство не избавит. Нельзя с ним и управлять транспортными средствами. БАД будет эффективна при употреблении малых доз крепкого алкоголя: примерно 120 мл для мужчин и не более 60 мл для женщин. При большем количестве спиртного от опьянения или похмелья средство не защитит.

Предполагается, что 10 порций этой БАД будут стоить около 300 рублей.

Ранее мы рассказывали, что будет, если выпивать бокал вина перед сном.

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Медицина
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