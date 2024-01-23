Ученые изобрели новый тест для определения качества эмбриона при ЭКО

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали новый неинвазивный тест для определения качества эмбриона при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). Об этом сообщило издание UCSD.

Новый способ заключается в обнаружении небольших частиц генетического материала в жидкой среде, где выращиваются эмбрионы. Этот подход неинвазивный и не требует дополнительных действий со стороны пациента.

Известно, что ДНК содержит все инструкции, необходимые нашим клеткам для развития и функционирования. Чтобы их выполнять, нужна РНК (другой тип генетического материала), большая часть которой находится внутри клеток. Однако некоторые молекулы РНК — эксРНК (exRNAs) — высвобождаются клеткой в жидкую среду.

Исследователи провели анализ эксРНК на пяти различных стадиях развития эмбриона и идентифицировали четыре тысячи различных молекул эксРНК на каждой стадии. Как выяснилось, они соответствуют множеству генов, которые преобразовываются на каждом этапе развития эмбриона. По словам ученых, новый неинвазивный тест позволит изучить образец снаружи клетки и получить представление о том, что происходит внутри.

Однако научные работники еще не до конца уверены в правильности использования их теста для прогнозирования положительных результатов ЭКО.