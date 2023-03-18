Ученые нашли фермент, продлевающий молодость и здоровье

Американские ученые обнаружили, что фермент алкогольдегидрогеназа или ADH помогает расщеплять и выводить из организма алкоголь, а также способен обеспечить здоровое долголетие. Об этом сообщает портал «Лайфхакер».

Пока единственный минус ADH в том, что со временем он теряет работоспособность. Но ее можно вернуть с помощью активации одной из форм алкогольдегидрогеназы гена ADH1. Сам процесс исследователи назвали alcohol or aldehyde mediated anti-aging response или AMAR, что на санскрите означает «бессмертие». Неизвестный ранее механизм был открыт учеными случайно в ходе поисков секрета долголетия, приписываемого аутофагии.

Эксперименты на почвенных червях, генетический состав которых схож с человеческим более, чем на 70%, показали улучшение показателей здоровья и увеличение сроков жизни на 50%. Также ученые отметили, что активный ген ADH1 способствует снижению веса, при этом есть можно столько, сколько хочется. Следующим этапом изучения должны стать исследования механизма на мышах, а затем с культивируемыми клетками человека.