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Ученые нашли новый способ отсрочить старение
Здоровье

Сегодня, 11:30

1 мин.

Ученые нашли новый способ отсрочить старение

Мария Задорожная
Автор
Женщина смотрится в зеркало
Фото brizmaker/istockphoto.com
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Британские ученые провели эксперимент на мышах и обнаружили, что блокирование выработки белка S6K1 в организме грызунов способствует долголетию и защищает от возрастных заболеваний. Об этом сообщается в журнале Nature Aging.

Эксперты отметили, что ген S6K1 участвует в работе сигнального пути, который регулирует рост клеток и метаболизм в ответ на поступление питательных веществ и воздействие стресса. Также ученые объяснили, что многие «старые» клетки организма в процессе старения организма приобретают воспалительный, ассоциированный секреторный фенотип (SASP), который приводит к развитию возрастных заболеваний.

Авторы научной работы добавили, что воздействие на S6K1 может стать ключевым фактором в разработке новых методов лечения возрастных заболеваний.

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