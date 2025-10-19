Видео
Ученые нашли простой способ усилить защиту зубов от кариеса
Здоровье

19 октября, 15:35

1 мин.

Ученые нашли простой способ усилить защиту зубов от кариеса

Мария Задорожная
Автор
Девушка пьет воду
Фото seb_ra, iStock

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско пришли к выводу, что простой стакан воды за час способен активировать естественные защитные механизмы полости рта. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Oral Health.

Эксперты провели исследование на 105 детях в возрасте 5-10 лет во время профилактического стоматологического осмотра. Они разделили слюну участников после первичного анализа на три группы: 500 мл воды, 200 мл яблочного сока и контрольная. Через 45-60 минут повторно специалисты взяли образцы слюны и проанализировали их по семи ключевым параметрам.

У детей, выпивших воду, снизилась кислотность слюны и уровень ферментов, разрушающих эмаль. Также увеличилось содержание защитных белков и иммуноглобулинов, задействованных в местном иммунитете полости рта. Ни яблочный сок, ни отсутствие жидкости такого эффекта не дали.

Авторы объясняют эффект водой: она нормализует pH слюны, восстанавливает работу локальных защитных систем и снижает осмолярность. Осмолярность — показатель концентрации растворенных веществ (солей, сахаров, белков и др.) в слюне. При потреблении сладких напитков осмолярность повышается — становится больше активных веществ, что может нарушать баланс и функции слюны.

По мнению ученых, замена сладких напитков водой может стать доступной профилактикой кариеса и воспалительных заболеваний десен, особенно у детей.

Кариес: причины, симптомы и профилактика
Медицина
Польза и вред
Советы и рекомендации
