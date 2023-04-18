Ученые нашли способ замедлить старение на клеточном уровне

Специалисты из Кельнского университета и института Макса Планка выяснили, что замедление метаболизма, возникающее при ограничении калорий, замедляет и старение на клеточном уровне. При дефиците рациона клетки медленнее считывают собственные гены, то есть ДНК. Из-за этого скорость старения становится меньше и жить можно дольше. Об этом сообщили на портале Hi-news.

Любая информация считывается специальными ферментами, копируется и передается клеточным механизмам для синтеза белка (основного строительного материала) на основе полученной информации. Скорость ферментов может быть различной. Ее определяет количество гистонов — белков, упаковывающих информацию в ядре ДНК: чем их больше, тем медленнее скорость. В молодости информация считывается медленно и без ошибок. С возрастом при ускорении их вероятность повышается. Эти ошибки будут переданы и воспроизведены, в результате чего клетка потеряет способность поддерживать жизнедеятельность и погибнет. Ограничения в питании делают гистоны крепче, а их концентрацию гуще, что приводит к замедлению скорости ферментов и считывания, как в молодости.

В ходе эксперимента исследователи изучали подобные процессы на разных организмах: начиная с нематод, мух дрозофил, мышей и крыс и заканчивая людьми. В отдельных случаях результаты подтвердили, что продолжительность жизни может увеличиться до 10-20 процентов, но пока требуются дополнительные исследования.