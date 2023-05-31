Ученые назвали диету, снижающую холестерин и риск заболеваний сердца

На портале «Доктор Питер» рассказали о диете, которая работает почти, как статины — специальные лекарства, понижающие холестерин, которые назначают врачи при атеросклерозе.

Результаты 30 исследований датских ученых, проведенных за 40 лет, оказались идентичны для людей разных стран, возрастов, веса и состояния здоровья. Те, кто перешел на веганство или вегетарианство, смогли снизить уровень аполипопротеина B (белка, который повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний) на 14%. «Мы выяснили, что у людей, отказавшихся от мяса, в течение пяти лет уровень «плохого» холестерина снизился на 10%, а общий холестерин — на 7% по сравнению с теми, кто его продолжает есть. Это соответствует трети эффекта от приема статинов и приводит к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний на 7%», — заявил руководитель исследования профессор Рут Фрикке-Шмидт.

Ранее мы рассказывали о том, как вегетарианство влияет на организм.