Ученые назвали диету, снижающую холестерин и риск заболеваний сердца

Сегодня, 18:20
На портале «Доктор Питер» рассказали о диете, которая работает почти, как статины — специальные лекарства, понижающие холестерин, которые назначают врачи при атеросклерозе.
Результаты 30 исследований датских ученых, проведенных за 40 лет, оказались идентичны для людей разных стран, возрастов, веса и состояния здоровья. Те, кто перешел на веганство или вегетарианство, смогли снизить уровень аполипопротеина B (белка, который повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний) на 14%. «Мы выяснили, что у людей, отказавшихся от мяса, в течение пяти лет уровень «плохого» холестерина снизился на 10%, а общий холестерин — на 7% по сравнению с теми, кто его продолжает есть. Это соответствует трети эффекта от приема статинов и приводит к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний на 7%», — заявил руководитель исследования профессор Рут Фрикке-Шмидт.
Ранее мы рассказывали о том, как вегетарианство влияет на организм.
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!