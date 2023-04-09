Ученые назвали максимально возможную продолжительность жизни

На портале Mail.ru рассказали, что ученые из Университетов Джорджии и Южной Флориды с помощью математической модели выяснили максимальную продолжительность жизни человека. Согласно расчетам, она может достигать 140 лет.

Используя статистический закон Гомперца, ученые определили, что уровень смертности после 50 лет начинает возрастать вдвое примерно каждые 10 лет. Максимальный возраст Гомперца или GMA — это самый молодой возраст, по достижении которого показатели смертности больше не увеличиваются. Таких эпизодов в истории было выявлено несколько. Первый увеличил продолжительность жизни людей (особенно женщин), рожденных в начале второй половины XIX века, примерно на 5 лет. Второй затронул тех, кто родился в 1910-1950 годах (сейчас им должно быть 73-113 лет) и увеличил GMA на 10 лет. Согласно математическим расчетам ученых, продолжительность жизни людей, рожденных после 1950 года, должна увеличиться еще больше — после 2073 года некоторые люди смогут дожить до 140 лет. Однако исследователи подчеркнули, что достигнуть этого можно будет при условии помощи медицины, а также политической, экологической и экономической стабильности.

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