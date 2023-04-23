Ученые назвали причину появления седых волос

Ученые из медицинской школы Гроссмана при Университете Нью-Йорка заявили, что результаты их исследования способны помочь найти метод избавления от седины. Об этом сообщили на портале RTVI.

В ходе эксперимента с мышами специалисты изучили стволовые клетки меланоцитов (McSC), которые есть и у людей. Некоторые из этих клеток кожи могут перемещаться между зонами роста в волосяных фолликулах, но с возрастом начинают «застревать», теряют способность созревать и сохранять цвет волос. По мере того, как волосы стареют, выпадают и отрастают, все большее количество стволовых клеток меланоцитов застревает в выпуклости волосяного фолликула и остаются там без возможности регенерации пигментных клеток. «Обнаруженные механизмы повышают вероятность того, что такое же фиксированное положение стволовых клеток меланоцитов может существовать не только у мышей, но и у людей. Это потенциальный путь к тому, чтобы обратить вспять или предотвратить поседение человеческих волос», — подытожил руководитель проекта Ци Сун.

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