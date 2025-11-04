Ученые назвали самый эффективный антидепрессант

Сертралин, один из широко применяемых антидепрессантов, способен улучшать ключевые признаки депрессии и тревожности, включая подавленное состояние, уже в течение первых двух недель лечения. К такому заключению пришла группа исследователей из Университетского колледжа Лондона, проанализировав данные масштабного клинического испытания PANDA. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Mental Health.

Сертралин входит в класс селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) — это наиболее часто назначаемые антидепрессанты в мире. Ученые применили новаторский статистический подход — сетевой анализ, который дал возможность оценить, как именно различные симптомы реагируют на терапию.

Доктор Джулия Пьяцца, ведущий автор исследования, заявила: «Наш анализ показал, что сертралин способствует уменьшению ощущения печали, самобичевания, тревоги и суицидальных настроений уже через две недели после начала приема».

При этом у пациентов отмечались стандартные побочные реакции, характерные для данной группы препаратов: снижение полового влечения, утомляемость и расстройства сна. Исследователи подчеркивают, что такие проявления могут быть вызваны как действием препарата, так и самой депрессией, что затрудняет объективную оценку.

По словам ученых, физические недомогания поначалу усиливались, но затем стабилизировались примерно к шести неделям, в то время как эмоциональное состояние продолжало улучшаться до 12 недель.

«Побочные эффекты, такие как проблемы со сном и снижение либидо, со временем ослабевают, а положительная динамика в эмоциональной сфере сохраняется — это в совокупности обеспечивает итоговый терапевтический результат», — пояснила доктор Пьяцца.

По мнению исследователей, этот новый метод анализа действия антидепрессантов предоставит как медикам, так и пациентам более глубокое понимание хода лечения и позволит принимать более взвешенные решения относительно терапии.