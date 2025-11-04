Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Ученые назвали самый эффективный антидепрессант
Здоровье

4 ноября, 12:05

2 мин.

Ученые назвали самый эффективный антидепрессант

Мария Задорожная
Автор
Таблетки на голубом фоне
Фото kate_sept2004, iStock

Сертралин, один из широко применяемых антидепрессантов, способен улучшать ключевые признаки депрессии и тревожности, включая подавленное состояние, уже в течение первых двух недель лечения. К такому заключению пришла группа исследователей из Университетского колледжа Лондона, проанализировав данные масштабного клинического испытания PANDA. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Mental Health.

Сертралин входит в класс селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) — это наиболее часто назначаемые антидепрессанты в мире. Ученые применили новаторский статистический подход — сетевой анализ, который дал возможность оценить, как именно различные симптомы реагируют на терапию.

Доктор Джулия Пьяцца, ведущий автор исследования, заявила: «Наш анализ показал, что сертралин способствует уменьшению ощущения печали, самобичевания, тревоги и суицидальных настроений уже через две недели после начала приема».

При этом у пациентов отмечались стандартные побочные реакции, характерные для данной группы препаратов: снижение полового влечения, утомляемость и расстройства сна. Исследователи подчеркивают, что такие проявления могут быть вызваны как действием препарата, так и самой депрессией, что затрудняет объективную оценку.

По словам ученых, физические недомогания поначалу усиливались, но затем стабилизировались примерно к шести неделям, в то время как эмоциональное состояние продолжало улучшаться до 12 недель.

«Побочные эффекты, такие как проблемы со сном и снижение либидо, со временем ослабевают, а положительная динамика в эмоциональной сфере сохраняется — это в совокупности обеспечивает итоговый терапевтический результат», — пояснила доктор Пьяцца.

По мнению исследователей, этот новый метод анализа действия антидепрессантов предоставит как медикам, так и пациентам более глубокое понимание хода лечения и позволит принимать более взвешенные решения относительно терапии.

Депрессия.Как понять, что у вас депрессия? 9 тревожных симптомов
ВКонтакте Дзен Max
Медицина
Новости холдинга
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Читайте далее
Эксперт назвала необычный способ предотвратить старение и снизить риск деменции