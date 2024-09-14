Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Ученые назвали жир на животе возможной причиной хронических болей
Здоровье

Сегодня, 12:15

1 мин.

Ученые назвали жир на животе возможной причиной хронических болей

Мария Задорожная
Автор
Жир на животе
Фото KittisakJirasittichai/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Ученые из университета Тасмании пришли к выводу, что избыток жира на животе может вызывать хронические заболевания опорно-двигательного аппарата. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Regional Anesthesia & Pain Medicine.

Эксперты проанализировали данные 32 409 человек из Британского биобанка, которые заполнили анкеты и прошли медицинское обследование. Также участникам провели магнитно-резонансную томографию брюшной полости, чтобы определить количество жира вокруг органов брюшной полости и непосредственно под кожей.

Во время эксперимента добровольцев спрашивали, испытывали ли они боли в шее, спине, бедрах, коленях или «во всем теле» в течение последних трех месяцев. Через два года повторное МРТ и оценку боли провели у 638 участников.

В результате комплексный анализ показал зависимость между количеством участков хронической боли, весом и соотношением других показателей. Примечательно, что у женщин связь между хронической болью и распределением жира в организме оказалась сильнее, чем у мужчин.

В итоге авторы научной статьи сделали вывод, что жировая ткань в брюшной полости может быть связана с хронической болью в мышцах и костях.

Лучшие упражнения для плоского живота для женщин. 10 лучших домашних упражнений для плоского живота
Медицина
Новости холдинга
На Украине зафиксировали более 200 поджогов автомобилей военных
Агент Джикии оскорбил руководителей клуба, вратаря выставляют из команды, Станкович назвал одну из легенд красно-белых величайшим игроком. Что происходит в «Спартаке»
NL Times узнал о причине отмены Нидерландами поставки ПВО Patriot Киеву
В Белоруссии заявили о сосредоточении ВСУ у границ страны
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ