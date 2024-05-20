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Ученые: новая вспышка COVID-19 может произойти этим летом
Здоровье

Сегодня, 16:00

1 мин.

Ученые: новая вспышка COVID-19 может произойти этим летом

Мария Маковей
Автор
Коронавирусная инфекция
Фото geargodz/istockphoto.com
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Новые штаммы коронавируса группы FLiRT обнаружили в 14 странах Европы, а также в Израиле. Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) полагают, что мутации в генетическом коде могут вызвать рост заболеваемости COVID-19 этим летом, пишет газета Financial Times.

По данным CDC, в настоящее время в Америке доминирует штамм KP. 2. Этот вид коронавируса входит в так называемую группу FLiRT. Его диагностировали в 28,2% случаев, выявленных за две недели до 11 мая. В начале марта показатель был 3,8%.

По информации издания, новые штаммы не должны спровоцировать рост госпитализаций или тяжелого протекания болезни. Симптомы FLiRT остаются стандартными для коронавируса: лихорадка, кашель, а также заложенность носа, насморк, боль в горле. Кроме того, заболевшие жаловались на потерю вкуса или обоняния.

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