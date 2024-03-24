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Ученые обнаружили бактерию, которая провоцирует рак кишечника
Здоровье

Сегодня, 10:35

1 мин.

Ученые обнаружили бактерию, которая провоцирует рак кишечника

Мария Маковей
Автор
Рак кишечника.
Фото bymuratdeniz/istockphoto.com
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Американские ученые обнаружили, что обитающая в полости рта бактерия способна переместиться в кишечник и спровоцировать образование агрессивных опухолей. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature.

Так эксперты изучили опухоли колоректального рака, удаленные у 200 пациентов, и измерили уровни Fusobacterium nucleatum — бактерии, которая инфицирует опухоли. В ходе исследования ученые обнаружили, что примерно в 50% случаев в опухолевой ткани встречаются бактерии только определенного подтипа.

Они заявили, что проникающий в опухоли тип Fna C2 приобрел особые генетические особенности, позволяющие ему перемещаться изо рта через желудок, а также противостоять желудочной кислоте, а затем расти в нижних отделах желудочно-кишечного тракта.

В своей научной работе специалисты подчеркнули, что пациенты с колоректальными опухолями, содержащими Fusobacterium nucleatum, имеют плохую выживаемость и худший прогноз по сравнению с другими пациентами, у которых нет этой бактерии.

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