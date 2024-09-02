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Ученые обнаружили, что долгий сон в выходные полезен для сердца
Здоровье

Сегодня, 12:40

1 мин.

Ученые обнаружили, что долгий сон в выходные полезен для сердца

Мария Задорожная
Автор
Девушка спит
Фото shironosov/istockphoto.com
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Китайские ученые обнаружили, что люди, которые не высыпаются в течение рабочей недели, и добирают часы сна на выходных, на 20% реже страдают от болезней сердца. Об этом сообщает издание The Guardian.

Исследователи проанализировали данные более 90 тысяч человек. Для анализа они использовали больничные записи и информацию из реестра причин смерти, что помогло им установить связь между компенсаторным сном и снижением риска заболеваний сердца.

Так эксперт разделили участников с недосыпом на четыре категории: первая спала на выходных больше всех, а четвертая — меньше всех. Таким образом, эксперты обнаружили, что те, кто компенсирует недостаток сна в выходные, имели на 19% меньшую вероятность развития сердечных заболеваний.

«Достаточный компенсационный сон связан с более низким риском сердечных заболеваний. Эта связь становится еще более выраженной для людей, которые регулярно страдают от дефицита сна в будни», — отметили авторы исследования.

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