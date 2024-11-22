Ученые обнаружили, что кофе препятствует развитию алкоголизма

Кофеин может противостоять определенным эффектам, которые алкоголь оказывает на организм, что снижает риск развития алкогольной зависимости. К таким выводам пришла группа ученых, которая опубликовала исследование в научном журнале Translational Psychiatry.

Для изучения влияния кофеина и алкоголя на мозг исследователи провели эксперименты на грызунах. Животные были разделены на несколько групп: одна получала только алкоголь, другая — одновременно алкоголь и кофеин, а третья получала препараты, блокирующие определенные рецепторы мозга. В результате стало известно, что кофеин способен предотвращать выработку некоторых веществ в мозге, обычно возникающих после употребления алкоголя. Именно поэтому кофеин может служить профилактическим средством в борьбе с алкогольной зависимостью.

Также в исследовании ученые проанализировали механизмы действия кофеина на мозг. Они отметили, что прием алкоголя вызывает выработку дофамина в организме. Этот выброс считается ключевым фактором в формировании зависимости, так как создает ощущение вознаграждения после употребления спиртного. В то же время кофеин может блокировать некоторые рецепторы и таким образом снижать уровень удовольствия от алкоголя.