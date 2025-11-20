Ученые обнаружили, что курение может привести к облысению

Ученые обнаружили, что курение связано с андрогенетической алопецией (технический термин, обозначающий выпадение волос), пишет NYP.

По данным газеты, обзор нескольких исследований показал, что курение может привести к раннему облысению по ряду причин. Так, вредная привычка снижает приток крови, необходимый для здорового роста волос, может повредить ДНК и волосяной фолликул, что препятствует дальнейшему росту. Кроме того, сигареты могут повысить уровень гормонов, особенно стероидных гормонов, таких как андрогены. Один из видов андрогенов — дигидротестостерон вызывает более раннее выпадение волос, уменьшая размер волосяных фолликулов и сокращая цикл роста волос.

«Окислительный стресс — это дисбаланс между свободными радикалами (нестабильными молекулами) и антиоксидантами в организме. Этот стресс может вызвать воспаление волосяных фолликулов, замедление роста и даже преждевременную гибель клеток», — говорится в публикации.

Еще регулярное курение может привести к преждевременной седине. Исследование 2013 года, опубликованное в журнале Indian Dermatology Online Journal, показало, что около 50% участников, которые курили, заметили появление седых волос в возрасте до 30 лет.