Ученые обнаружили, что поливитамины повышают риск преждевременной смерти

Американские ученые пришли к выводу, что ежедневный прием поливитаминов не способствует увеличению продолжительности жизни, а наоборот, повышает риск преждевременной смерти. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Jama Network.

Эксперты проанализировали медицинские записи почти 400 тысяч здоровых взрослых людей, за которыми наблюдали более 20 лет. В результате исследователи обнаружили, что у тех, кто принимал поливитамины, риск преждевременной смерти выше на 4%.

Также предварительный анализ показал, что поливитамины могут замедлять снижение когнитивных функций у пожилых людей.

Ученые порекомендовали вместо приема витаминно-минеральных комплексов придерживаться сбалансированного питания, ограничить потребление насыщенных жиров и холестерина.