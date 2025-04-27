Ученые обнаружили, что у пациентов с инсультом сосуды забиты микропластиком

Ученые из Университета Нью-Мексико выявили тревожную связь между микро- и нанопластиком в человеческом организме и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Установлено, что у пациентов с атеросклеротическими бляшками уровень пластиковых частиц в шейных сосудах может быть в 51 раз выше, чем у здоровых людей. Результаты работы были озвучены на конференции Американской кардиологической ассоциации (AHA).

В ходе исследования эксперты обнаружили, что у тех, кто перенес инсульт или микроинсульт, содержание микропластика в бляшках достигало 2888 мкг на грамм. У людей без явных симптомов, но с бляшками, этот показатель составлял 895 мкг на грамм. В здоровых артериях содержание пластика практически не фиксировалось и было равно 57 мкг на грамм.

Хотя ученые пока не установили прямую причинно-следственную связь между наличием пластика и сердечными приступами, в их исследованиях были зафиксированы изменения в активности генов иммунных клеток. Также обнаружено уменьшение противовоспалительных процессов в сосудах и нарушения стабильности атеросклеротических бляшек.

В дальнейших планах исследователей — оценить долгосрочные последствия воздействия микро- и нанопластика на сердечно-сосудистую систему.