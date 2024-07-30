Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Ученые обнаружили новый метод борьбы с облысением
Здоровье

Сегодня, 12:55

1 мин.

Ученые обнаружили новый метод борьбы с облысением

Мария Задорожная
Автор
Девушка с проблемами с волосами
Фото bymuratdeniz/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Группа ученых из Шеффилдского университета в Англии и Университета COMSATS в Пакистане утверждает, что открыла новое лекарство в борьбе с облысением. Изучая, как природный дезоксирибозный сахар может заживлять раны, эксперты наносили сахар на лабораторных мышей. В ходе исследования они заметили, что шерсть вокруг ран быстро отрастала заново.

Ученые пошли дальше и дали небольшую дозу сахара самцам мышей с выпадением шерсти, вызванным тестостероном. В ходе эксперимента они обнаружили, что сахар помог сформировать новые кровеносные сосуды у мышей, что привело к росту шерсти, передает New York Post.

«Наше исследование показывает, что ответ на проблему выпадения волос может быть таким же простым, как использование натурального сахара дезоксирибозы для усиления притока крови к волосяным фолликулам и стимуляции роста волос», — сказала почетный профессор тканевой инженерии в Университете Шеффилда Шейла Макнил.

Ученые также отметили, что сахарный гель столь же эффективен, как миноксидил — известное средство от выпадения волос.

Как укрепить волосы. Как уменьшить выпадение волос? Правила и рекомендации врача
Медицина
0
Новости холдинга
Боец ВСУ рассказал об отправке на штурмы вернувшихся из плена военнослужащих
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог
СМИ сообщили о подготовке Европы к войне с РФ
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ