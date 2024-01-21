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Ученые обнаружили полезное свойство растительного белка для женщин
Здоровье

Сегодня, 16:20

1 мин.

Ученые обнаружили полезное свойство растительного белка для женщин

Мария Маковей
Автор
Ассорти фруктов и овощей
Фото Aamulya/istockphoto.com
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Диеты, богатые растительным белком, помогают сохранить здоровье женщинам при старении. Это показало исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Ученые в течение 32 лет анализировали данные более 48 тысяч медицинских сестер, которые соблюдали богатый растительным белком рацион. В ходе эксперимента выяснилось, что у тех, кто ел больше белка из таких источников, как фрукты, овощи, хлеб, бобы, арахисовое масло и макароны, с возрастом развивалось меньше хронических заболеваний.

Так растительные белки положительно влияли на уровень «плохого» холестерина, инсулина и артериальное давление.

Кроме того, в ходе исследования ученые обнаружили, что любители животного белка (говядина, курица, молоко, рыба, морепродукты и сыр) на 6% чаще страдали от плохого самочувствия.

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