Ученые обнаружили разницу в активности между мужским и женским мозгом

Ученые из Стэнфорда использовали искусственный интеллект для изучения активности женского и мужского мозга. В эксперименте приняли участие 1500 человек разного пола в возрасте от 25 до 30 лет.

Исследование показало, что женские отпечатки мозговой активности сильно отличались от мужских в состоянии покоя. Кроме того, эксперты сопоставили паттерны связи МРТ представителей разных полов с когнитивными функциями, такими как интеллект. Так ученые пришли к выводу, что мозговая активность обоих полов не сходится ни по каким метрикам.



В итоге ученые пока не смогли сделать окончательных выводов о когнитивных способностях или предрасположенностях представителей полов, передает издание Psychology Today.