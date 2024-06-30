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Ученые обнаружили разницу в активности между мужским и женским мозгом
Здоровье

Сегодня, 14:30

1 мин.

Ученые обнаружили разницу в активности между мужским и женским мозгом

Мария Маковей
Автор
Мужчина и женщина на прогулке
Фото ljubaphoto/istockphoto.com
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Ученые из Стэнфорда использовали искусственный интеллект для изучения активности женского и мужского мозга. В эксперименте приняли участие 1500 человек разного пола в возрасте от 25 до 30 лет.

Исследование показало, что женские отпечатки мозговой активности сильно отличались от мужских в состоянии покоя. Кроме того, эксперты сопоставили паттерны связи МРТ представителей разных полов с когнитивными функциями, такими как интеллект. Так ученые пришли к выводу, что мозговая активность обоих полов не сходится ни по каким метрикам.


В итоге ученые пока не смогли сделать окончательных выводов о когнитивных способностях или предрасположенностях представителей полов, передает издание Psychology Today.

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