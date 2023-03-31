Ученые обнаружили связь между повышенным давлением и деменцией

Международная группа ученых в издании European Heart Journal опубликовала результаты исследования взаимосвязи гипертонии с развитием деменции — опасного нейродегенеративного заболевания, от которого еще нет лекарства. Об этом сообщили на портале «Доктор Питер».

По заявлению ученых, повышенное артериальное давление влияет на определенные структуры мозга. «Мы думаем, что именно в этих областях высокое кровяное давление может влиять на когнитивные функции, такие как потеря памяти, мыслительные способности и слабоумие», — пояснил один из организаторов исследования Томаш Гузик.

Специалисты наблюдали за группой пациентов из Италии с диагнозом гипертония и выявили у них поражения областей мозга, от которых зависят способность к обучению, умение планировать задачи и принимать решения, а также эмоциональный ответ на происходящее. Помимо этого высокое артериальное давление уменьшило объем мозговой ткани. В результате чего специалисты сделали вывод, что именно гипертония может «запустить» опасное заболевание, поэтому людям с повышенным давлением нужно уделять особое внимание профилактике деменции.

Способствовать развитию гипертонии могут хронические заболевания, например диабет и пиелонефрит. В группу риска попадают курильщики, люди, злоупотребляющие алкоголем и имеющие лишний вес.

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