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Ученые обнаружили тип фигуры, повышающий риск развития рака толстой кишки
Здоровье

Сегодня, 19:00

1 мин.

Ученые обнаружили тип фигуры, повышающий риск развития рака толстой кишки

Мария Маковей
Автор
Девушка смотрит на себя в зеркало
Фото Maria Korneeva/istockphoto.com
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Ученые пришли к выводу, что тип фигуры может быть связан с повышенной вероятностью развития рака толстой кишки, который считается одним из наиболее быстро растущих среди молодых людей.

Так эксперты обнаружили, что риск появления колоректального рака выше на 12 процентов у высоких людей, которые не страдают ожирением, но имеют фигуру «яблоко». Специалисты связывают такую корреляцию с повышенным уровнем гормона роста, а также с жиром, накапливающимся вокруг области кишечника, пишет журнал Science Advances.

В будущем ученые планируют дополнительно проанализировать потенциальные механизмы влияния формы тела на риск развития колоректального рака.

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