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Ученые обнаружили в головном мозге предрасположенность к депрессии
Здоровье

Сегодня, 11:45

1 мин.

Ученые обнаружили в головном мозге предрасположенность к депрессии

Мария Задорожная
Автор
Грустная девушка сидит на лавочке
Фото stock-eye/istockphoto.com
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Ученые из Медицинского колледжа в Нью-Йорке провели исследования и выяснили, что у людей, страдающих депрессией, значительно больше развита лобно-стриарная сеть мозга. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

С помощью нового метода визуализации мозга команда исследователей проанализировала данные 141 пациента с депрессией и 37 здоровых добровольцев. Они обнаружили, что лобно-стриарная сеть мозга, которая реагирует на положительные и отрицательные стимулы, была расширена в среднем на 73% больше у людей с депрессией, чем у здоровых. Эти данные подтвердились и при анализе дополнительных снимков мозга у 932 здоровых и 299 пациентов с недугом.

Также эксперты выяснили, что размер этой части головного мозга у людей с депрессией не менялся со временем, настроением или лечением транскраниальной магнитной стимуляцией.

Авторы исследования полагают, что расширение сети может быть фактором риска, а не следствием заболевания.

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