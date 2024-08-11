Ученые открыли новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера

Ученые из Центра изучения мозга в Японии обнаружили новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера, сообщает журнал Science Signaling.

Исследователи провели эксперимент на мышах и выяснили, что дофамин может не только облегчить физические симптомы в мозге, но и улучшить память грызунов. Чтобы изучить эффект гормона, они использовали систему DREADD для «запуска» нейронов, вырабатывающих дофамин в мозге мышей. Эксперты вставили специально разработанные рецепторы в эти нейроны и активировали их через введение специфического препарата.

В итоге эксперимент показал, что дофамин стимулирует производство фермента неприлизина, разрушающего амилоидные бляшки, которые являются ключевым маркером болезни Альцгеймера. При повторном исследовании на мышах с моделью болезни Альцгеймера ученые обнаружили, что длительное лечение на протяжении восьми недель уменьшает количество бляшек в префронтальной коре.