Ученые открыли новый вид клеток, способный усиливать регенерацию тканей

Австралийские ученые из Университета Аделаиды обнаружили новый тип клеток, который способен улучшить восстановление и образование тканей организма. Их назвали клетками — предшественниками EndoMac. О новом открытии сообщается в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда исследователей установила, что клетки-предшественники содержатся во внешнем слое аорты у взрослых мышей. Они провели ряд экспериментов на грызунах — поместили эти клетки в хронические диабетические язвы, которые затянулись буквально через несколько дней. Оказалось, что новые клетки могут трансформироваться в два других типа: эндотелиальные и макрофаги. Первые образуют кровеносные сосуды, а вторые — это иммунные частицы, отвечающие за восстановление и защиту организма.

По словам ученых, новые клетки быстро активизируются при травмах или нарушениях кровообращения. Они быстро расширяются, что способствует скорейшему заживлению. Поэтому их можно использовать для регенерации тканей при таких заболеваниях, как диабет.

Эксперты считают, что их открытие может стать прорывом в лечении незаживающих ран.