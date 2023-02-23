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Сегодня, 14:30

Ученые предупредили о том, что хронические боли ведут к ухудшению памяти и ранней старости

Ольга Стрельникова
Фото stefamerpik/Freepik
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Группа ученых из Китая провела исследование механизмов боли, характерных для различных заболеваний, в том числе рака и артрита. По итогам специалисты пришли к выводу о том, что боли, длящиеся не менее трех месяцев, могут привести к патологиям мозга, связанным с деформацией отдела, отвечающего за память, обучение, эмоции и интуицию. Длительные боли приводят к уменьшению его объема и снижению когнитивных функций. Об этом сообщает издание «Учительская газета».

В исследовании была использована информация о результатах МРТ 19 тысяч пациентов. Также им было предложено 11 заданий на когнитивное мышление. Те, кто имел множество болевых участков, смогли решить лишь 4 задания, в то время как люди с одной хронической болью — 10.

Результаты исследования показали, что область мозга, отвечающего за когнитивные способности, у пациентов с одним источником постоянной боли старела примерно на год, с двумя — на два и так далее. При наличии 5 и более источников боли процесс ускорялся примерно в 4 раза, что соответствует старению на 8 лет.

Ранее мы рассказывали о том, как избавиться от боли в спине.

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Медицина
Советы и рекомендации
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