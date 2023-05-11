Ученые рассказали, что будет, если всегда спать как китайцы или датчане

Специалисты Международного исследовательского проекта внутренней среды и энергетики научно доказали, что ухудшить качество сна и мыслительные способности может плохое проветривание в спальне. Вывод подтвердили результаты исследований в Дании и Китае. Об этом сообщили на сайте издания «Вокруг света».

Как выяснилось, из-за находящихся в спальне техники, мебели, одежды, а также из-за естественного метаболизма организма воздух в спальне загрязняется. Ученые провели замеры более чем в сотне домов и квартир во время сна их жильцов. Наутро участники эксперимента проходили тест на когнитивные способности. «Качество воздуха в спальне может повлиять на способность концентрироваться, понимать и реагировать. Сон в хорошо проветриваемой спальне улучшает ваши когнитивные способности», — заявил доцент Технического университета Дании Павел Варгоцкий.

Чтобы улучшить состояние воздуха в комнате во время сна, достаточно приоткрыть окно, если вы живете в регионе с менее загрязненным воздухом, как это делают датчане, или использовать механическую вентиляцию, как это делают китайцы. Частично решить проблему поможет открытая дверь — это снизит концентрацию углекислого газа в спальне, но на качество сна и продуктивность не повлияет.

Ранее мы рассказывали, действительно ли дети в Швеции спят на морозе и насколько это полезно.