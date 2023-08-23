Ученые рассказали, есть ли польза от антидепрессантов

23 августа на портале РИА Новости рассказали, есть ли польза от антидепрессантов. Так, ученые из Швеции, оценив результаты применения антидепрессантов класса СИОЗС (пароксетин, циталопрам, сертралин, флуоксетин), пришли к выводу, что в 29 из 32 случаев препараты показали стабильный антидепрессивный эффект. Международная группа ученых, изучив результаты клинических испытаний 21 антидепрессанта на основе 522 экспериментов, также заключила, что во всех случаях антидепрессанты были эффективнее пустышек. Лучшим из них оказался амитриптилин.

Однако эксперты из Саудовской Аравии проанализировали электронную базу с опросами граждан и поставщиков медицинских услуг в США и сделали вывод о незначительной эффективности препаратов. Хотя показатели психического здоровья улучшаются, физического при этом — ухудшаются.

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