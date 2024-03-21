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Ученые разрабатывают умный бюстгальтер для раннего выявления рака груди
Здоровье

21 марта, 20:55

1 мин.

Ученые разрабатывают «умный» бюстгальтер для раннего выявления рака груди

Мария Маковей
Автор
Девушка перед зеркалом в бюстгальтере.
Фото Drazen Zigic/istockphoto.com
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Британские ученые приступили к разработке «умного» бюстгальтера, который в режиме реального времени будет отслеживать рост и возникновение новообразований в груди, пишет The Guardian.

Устройство представляет собой миниатюрный сканер, встроенный в чашечку бюстгальтера. Работать механизм сможет с помощью электроимпульсов, которые будут сканировать жидкость вокруг молочной железы.

Полученные данные будут передаваться на смартфон женщины и ее лечащего врача, что позволит своевременно среагировать на любые изменения в груди.

По словам ученых, данная разработка поможет предотвратить появление огромного количества новых случаев развития рака молочной железы среди населения.

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