Ученые разрабатывают «умный» бюстгальтер для раннего выявления рака груди

Британские ученые приступили к разработке «умного» бюстгальтера, который в режиме реального времени будет отслеживать рост и возникновение новообразований в груди, пишет The Guardian.

Устройство представляет собой миниатюрный сканер, встроенный в чашечку бюстгальтера. Работать механизм сможет с помощью электроимпульсов, которые будут сканировать жидкость вокруг молочной железы.

Полученные данные будут передаваться на смартфон женщины и ее лечащего врача, что позволит своевременно среагировать на любые изменения в груди.

По словам ученых, данная разработка поможет предотвратить появление огромного количества новых случаев развития рака молочной железы среди населения.