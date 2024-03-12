Ученые развеяли популярный миф о кофе

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Команда ученых из Техасского университета выяснила, что кофе не опасно для людей с нерегулярным сердцебиением. Результаты исследования опубликованы в издании MedicalXpress.

Так, специалисты проанализировали существующие научные работы по изучению риска фибрилляции предсердий у пациентов. В результате они обнаружили, что умеренное употребление кофеина не увеличивает вероятность аритмии, а даже снижает ее.

По словам экспертов, употребление кофе напрямую связано с уменьшением риска сердечной недостаточности у пожилых людей.

Однако перед увеличением дозировки кофе необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы учесть индивидуальную чувствительность к напитку или наличие противопоказаний.