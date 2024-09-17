Ученые сообщают о новой медицинской катастрофе, которая может унести жизни 39 миллионов человек

Ученые предупреждают, что к 2050 году более 39 миллионов человек могут погибнуть из-за супербактерий, устойчивых к лекарствам. Риску особенно подвержены пожилые люди, сообщает портал Lancet. При этом наибольшее количество смертей от супербактерий ожидается в Южной Азии, особенно в Индии, Пакистане и Бангладеше. Эти страны уже сталкиваются с быстрым ростом антимикробной резистентности.

Эксперты проанализировали данные из 204 стран с 1990 по 2021 год и спрогнозировали развитие событий до 2050 года. По их словам, ежегодное количество смертей из-за устойчивости к противомикробным препаратам увеличится до 1,91 миллиона человек к 2050 году. Это станет косвенной причиной 8,2 миллиона смертей в год.

Также исследователи заявили, что количество умерших от инфекций, вызванных супербактериями, среди лиц старше 70 лет увеличилось на 80 процентов за последние 30 лет. По их прогнозам, к 2050 году показатель достигнет 146 процентов.

При этом ученые полагают, что миллионы смертей можно предотвратить. Необходимо улучшить профилактику инфекций, работу системы здравоохранения и создать новые антибиотики.