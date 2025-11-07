Видео
Ученые создали гель, способный восстанавливать зубную эмаль
Здоровье

7 ноября, 19:35

1 мин.

Ученые создали гель, способный восстанавливать зубную эмаль

Мария Задорожная
Автор
Паста и зубная щетка
Фото Freepik

Ученые Университета Ноттингема представили белковый гель, способный восстанавливать поврежденную или истонченную эмаль, укреплять здоровые зубы и предотвращать их дальнейшее разрушение. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

В отличие от привычных фторсодержащих средств состав геля не маскирует дефекты, а фактически заново выстраивает слой эмали. Его механизм основан на природных белках, которые у младенцев регулируют формирование эмали. После нанесения гель формирует тонкое и прочное покрытие, заполняющее микротрещины и поры, а затем инициирует эпитаксиальную минерализацию — контролируемый рост новых кристаллов кальция и фосфата, поступающих из слюны.

Спустя две недели структура эмали возвращается к состоянию здорового зуба, что подтверждено электронно-микроскопическими исследованиями. Препарат можно наносить и на дентин, чтобы снизить чувствительность и улучшить адгезию перед постановкой пломб или виниров.

Авторы отмечают, что технология безопасна, удобна в применении и может использоваться в стоматологических клиниках по аналогии с фторлаками. Разработчики планируют вывести первый коммерческий продукт уже в течение ближайшего года.

Здоровые зубы.Кариес: причины, симптомы и профилактика

1
Медицина
