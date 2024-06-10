Ученые создали противозачаточный гель для мужчин

В Калифорнийском университете в Дейвисе стартовала новая фаза тестирования гормонального противозачаточного геля для мужчин, передает «Газета.ru».

Сообщается, что препарат наносится на плечи и работает по тому же принципу, что и женские противозачаточные средства. Так, в гормональном геле для мужчин содержится прогестин, который предотвращает выработку спермы, при этом не влияя на уровень тестостерона.

В списке побочных эффектов от применения препарата присутствует сухость или жирность кожи, повышение или снижение либидо, рост или выпадение волос, а также перепады настроения. Однако один из участников эксперимента отметил лишь небольшое увеличение веса и усиление либидо.

Также ученые отметили, что фертильность мужчины должна полностью восстановиться через несколько месяцев после отказа от геля.