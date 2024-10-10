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Ученые создали таблетку, которая заменяет бег на 10 км
Здоровье

Сегодня, 19:45

1 мин.

Ученые создали таблетку, которая заменяет бег на 10 км

Мария Задорожная
Автор
Женщина бегает в лесу
Фото blyjak, iStock
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Группа ученых из Дании разработала таблетку, которая снижает уровень жира, активизирует метаболизм в мышцах, а также значительно увеличивает выносливость организма без изнурительных тренировок. По словам создателей, препарат способен заменить забег на 10 километров, пишет The New York Post.

«На практике молекула приводит организм в метаболическое состояние, соответствующее бегу на 10 км с высокой скоростью натощак», — сказал один из группы ученых, доктор Томас Поулсен.

Исследователи уверяют, что молекула LaKe, содержащаяся в таблетке, способна имитировать естественную метаболическую реакцию организма на интенсивные упражнения и голодание.


Препарат уже протестировали на крысах. Во время испытаний на грызунах он показал способность выводить токсины и укреплять сердце. Ученые планируют начать тестирование на людях. Они полагают, что в будущем лекарство может помочь людям с ограниченными возможностями.

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