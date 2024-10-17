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Ученые создали «умный» инсулин для диабетиков
Здоровье

Сегодня, 17:10

1 мин.

Ученые создали «умный» инсулин для диабетиков

Мария Задорожная
Автор
Проверка уровня сахара в крови
Фото Suriyawut Suriya, iStock
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Датские ученые создали модифицированный инсулин, который способен предотвратить внезапное падение уровня сахара в крови у диабетиков. Об этом сообщает журнал Nature.

Исследователи создали новое лекарственное средство NNC2215, оснащенное специальным молекулярным «переключателем». Он активируется (выпускает инсулин) при высоком уровне глюкозы и инактивируется при его снижении, предотвращая избыточное поглощение глюкозы. По словам экспертов, такая технология снижает риск гипогликемии, которая угрожает жизни диабетиков.

В подтверждение своих слов, ученые провели лабораторные исследования, которые показали, что при изменении уровня глюкозы с 3 до 20 мМ, отзывчивость рецепторов к «умному» инсулину NNC2215 увеличивается в 3,2 раза. Испытания на животных, больных сахарным диабетом, также продемонстрировали эффективность нового препарата.

Эксперты отметили, что модифицированный инсулин способен предотвратить резкие скачки уровня глюкозы, которые особенно опасны для диабетиков во время сна. Также он может частично устранить как краткосрочные, так и долгосрочные негативные последствия сахарного диабета.

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