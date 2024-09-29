Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Ученые установили возраст, в котором люди чаще всего толстеют
Здоровье

Сегодня, 19:00

1 мин.

Ученые установили возраст, в котором люди чаще всего толстеют

Мария Задорожная
Автор
Женщина с лишним весом делает замеры талии
Фото mediaphotos/istockphoto.com, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Британские ученые определили возраст, в котором люди чаще всего набирают лишний вес. Результаты исследования опубликованы в издании The Sun.

Так эксперты заявили, что у мужчин увеличение массы тела в среднем начинается с 30 лет. А в возрасте от 35 до 44 лет с ожирением и избыточным весом могут столкнуться три четверти людей. При этом риск появления лишних килограммов сохраняется и возрастной группе от 45 до 54 лет — там этот показатель был всего на два процента ниже — 73%.

Однако с 65 лет мужчины начинают худеть, а к 75 годам лишь семь из десяти мужчин попадают в категорию людей с избыточным весом или ожирением.

Что касается женщин, то 57% из них набирают лишний вес в возрасте от 33 до 45 лет. В возрасте от 55 до 64 лет с данной проблемой сталкиваются 69% женщин. Вес начинает снижаться после 75 лет.

Ученые отметили, что молодежь менее склонна к ожирению. Оно зафиксировано у 38% женщин и одной трети мужчин в возрасте от 16 до 24 лет.

Девушка. Как похудеть без срывов? 8 советов от звезды российского фитнеса
Медицина
Новости холдинга
Врач-диетолог рассказала о признаках диабета на коже
Глушенков появился в нескромной футболке, Лусиану жестко били ниже пояса, Караваев все разрушил, но это была игра уровня Лиги чемпионов. Что случилось в матче «Краснодар» – «Зенит»
Российским лыжникам, биатлонистам и конькобежцам продлили отстранение от международных соревнований еще на год
В США заявили о потере благосклонности американцев к запросам Зеленского
Гендиректор «Ромы» ушла в отставку после скандала с увольнением Де Росси
ВС России освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ