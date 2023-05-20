Ученые выяснили, чем отличается организм долгожителей от обычных людей

На портале «Доктор Питер» рассказали, чем отличается организм долгожителей от обычных людей. Исследователи, изучив полный набор вирусов 195 мужчин и женщин из Японии и Италии (Сардинии), проживших более 100 лет, выяснили, что он отличается разнообразием. Кроме того, вирусы в кишечнике долгожителей оказались более склонными к быстрому размножению, а соотношение числа вирусных частиц к числу бактерий — выше.

Также ученые выявили, что в наборе вирусов долгожителей больше генов, необходимых для метаболизма серы, превращения метионина в гомоцистеин, а таурина — в сульфид. Исследователи предполагают, что такой особый метаболизм серы в кишечнике позволяет дольше сохранять целой его слизистую оболочку, а человеку иметь хороший иммунитет.

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